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O lançamento da campanha sazonal decorre na Unidade de Saúde Familiar (USF) São Julião de Oeiras, pelas 10h00.

O VSR é um vírus que pode causar doença grave em bebés até um ano de idade. Na campanha anterior, a imunização contra o vírus atingiu uma cobertura de 90%, segundo o Observador.

A campanha deste ano mantém-se, contudo, com critérios de elegibilidade que não abrangem todos os bebés. A partir de 2027, a DGS prevê alargar a imunização a todos os bebés até um ano de idade.

A principal alteração será o fim da regra que deixava de fora os bebés nascidos durante dois meses. A partir de setembro de 2027, todos os bebés que tenham nascido e ainda não tenham sido imunizados contra o VSR serão chamados para receber a imunização.

A campanha 2026/2027 surge depois de uma campanha sazonal que decorreu entre 23 de setembro de 2025 e 30 de abril de 2026, integrada no Programa Nacional de Vacinação.

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