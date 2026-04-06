Segundo dados do idealista, a rentabilidade bruta da compra de uma casa para arrendamento situou-se em 6,3%, registando uma queda de 0,9 pontos percentuais face ao mesmo período de 2025 (7,2%) e de 1 ponto percentual relativamente ao primeiro trimestre de 2024 (7,3%). Em comparação com 2019, quando a rentabilidade era de 7,5%, a perda é de 1,2 pontos percentuais.

A análise por capitais de distrito e regiões autónomas mostra que Bragança é a localidade com maior retorno para investidores, com uma rentabilidade de 8%. Seguem-se Castelo Branco (7,9%), Coimbra e Santarém (ambas com 6,5%), Leiria (6,1%), Évora (5,8%), Braga e Ponta Delgada (5,6%), Setúbal (5,4%) e Viana do Castelo (5,2%).

Entre as cidades com menor rentabilidade destacam-se Lisboa, com apenas 4,3%, e o Porto, com 4,9%. Outras cidades como Aveiro, Faro e Funchal apresentam retornos de 5%, enquanto Viseu alcança 4,7%.

Para além da habitação, o estudo do idealista aponta que outros produtos imobiliários apresentam rentabilidades superiores. Os escritórios registam 8,2%, as lojas 8,1% e as garagens 5,5%.

O cálculo da rentabilidade baseou-se na divisão do preço de venda pelo valor do arrendamento solicitado pelos proprietários no primeiro trimestre de 2026, resultando na rentabilidade bruta que os imóveis proporcionam.

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