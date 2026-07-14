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“Quando o cliente chega à AIMA para se regularizar, atualmente a AIMA diz que precisa do NISS e do NIF [Número de Identificação Fiscal] e manda as pessoas bater à porta dos diversos organismos. O que fizemos foi criar uma ligação entre os dois serviços, o que permite à agência introduzir a identificação da pessoa e nós atribuímos-lhe o NISS em tempo real, sem que a pessoa tenha que ir à Segurança Social”, disse ao Público Luís Farrajota, presidente do Instituto de Informática da Segurança Social.

Dados divulgados pelo responsável indicam que, em 2025, houve 250 mil pessoas a descolorarem-se a balcões da Segurança Social para pedir o NISS e, mais tarde, para o levantarem. Assim, a automatização do processo vai descongestionar os serviços presenciais.

Esta medida integra um programa de transformação digital que está a decorrer desde 2025 para melhorar o funcionamento da Segurança Social. Os objetivos passam por tirar pessoas do atendimento presencial e dar-lhes a possibilidade de resolver problemas através de canais digitais ou por telefone.

A possibilidade de estabelecer contactos através de WhatsApp está já disponível, sendo possível fazer marcações de atendimento presencial por chamada ou videochamada. Numa segunda fase, vai também ser possível enviar e receber documentos.

O site e a aplicação da Segurança Social têm uma nova ferramenta chamada “Declarações a Pedido”, que permite a qualquer entidade ter acesso a declarações associadas aos números de identificação fiscal. Para isso, os cidadãos têm de autorizar o acesso e escolher os documentos e as entidades a que querem disponibilizar.

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