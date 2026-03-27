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"Não fiz quaisquer declarações nesse sentido, nem tenho qualquer ligação ou envolvimento com os conteúdos, plataformas ou alegadas oportunidades de investimento que estão a ser promovidas", afirma António Horta Osório, no seu perfil de LinkedIn.

No vídeo manipulado aparece a imagem do banqueiro a promover um falso projeto de investimento no canal CNN Portugal.

António Horta Osório alertou para as técnicas cada vez mais "sofisticadas" com "aparência credível" com o "objetivo de enganar o público".

Apelou ainda para "quem encontre este ou outros conteúdos suspeitos que os denuncie junto das autoridades competentes ou diretamente na plataforma onde estão a ser divulgados".

Este tipo de burla recorre cada vez mais à Inteligência Artificial (IA) para criar vídeos falsos, manipulando a voz e os movimentos da boca para parecer que a pessoa está realmente a dizer aquilo. O objetivo é levar os cidadãos a fazerem transferências bancárias ou partilharem dados pessoais.

Tal como refere o banqueiro, "a utilização indevida da imagem de figuras públicas, bem como a manipulação de conteúdos informativos para fins fraudulentos, é uma prática grave que deve ser combatida e reportada".

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