Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à CNN Portugal, Mariana Leitão afirmou que o partido não quer "uma crise política ainda maior" e que os portugueses "seriam as principais vítimas desta crise".

Para a líder da IL, o Chega pretende “transformar um caso grave, mas circunscrito a um ministro, num instrumento de caos para criar nova crise política no país”.

“Esta decisão não representa qualquer desvalorização da gravidade do caso Luís Neves. Pelo contrário, a IL considera que as circunstâncias que envolvem o ministro fragilizam de forma grave o Governo e revelam grande irresponsabilidade do primeiro-ministro, que o deve demitir”, defendeu.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.