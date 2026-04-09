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A PSP deteve o idoso de 82 anos nas imediações do Estádio Municipal de Braga, por estar a proceder à venda irregular de ingressos para o jogo de futebol.

Na operação, foram apreendidos os bilhetes e 90 euros em dinheiro.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Guimarães.

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