Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um voo da EasyJet entre Málaga-Costa del Sol e Londres-Gatwick terminou em polémica depois de uma passageira de 89 anos ter morrido a bordo. A companhia aérea afirmou que a idosa estava viva no momento do embarque, mas relatos de passageiros deram a entender que a mulher teria sido transportada já sem vida.

A EasyJet esclareceu que a passageira possuía um certificado médico que a considerava “apta para voar” e que estava sob cuidados contínuos de pessoal qualificado. Segundo a companhia, a mulher só veio a necessitar de assistência médica depois de o avião estar em movimento, falecendo a bordo de forma inesperada.

Testemunhas citadas pelo Daily Mail disseram que a família alegou que a idosa estava apenas cansada ou adormecida, gerando confusão e suspeitas entre os outros passageiros. O episódio provocou um atraso de cerca de 12 horas, já que a aeronave teve de parar na pista antes da descolagem.

A companhia rejeitou versões que davam conta de que a mulher teria sido transportada morta e sublinhou que todos os procedimentos de segurança e assistência médica foram cumpridos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.