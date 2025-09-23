Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ – em colaboração com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Litoral Norte, que integra elementos da GNR, ICNF e PJ – os fogos foram ateados sempre na mesma zona de acesso e em horários próximos, em dias diferentes. Pelo menos em duas situações, a mulher terá criado vários focos de forma sequencial, aparentemente para maximizar os efeitos do fogo.

Os incêndios colocaram em perigo uma mancha florestal significativa e várias habitações, tendo destruído cerca de 20 hectares de floresta e mato. As consequências não foram mais graves devido à deteção precoce e ao combate rápido das chamas pelas autoridades.

A suspeita não apresentou qualquer justificação para os atos. Detida esta semana, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

