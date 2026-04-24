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A operação foi desenvolvida pelo Comando Territorial de Évora, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), do Destacamento Territorial de Reguengos de Monsaraz.

No decorrer da fiscalização foram detetadas oito infrações à legislação da pesca e da náutica de recreio.

Da ação resultou a apreensão de 320 kg de peixe de variadas espécies, uma embarcação a motor e respetivo atrelado, bem como duas redes de pesca profissional.

As infrações foram comunicadas às entidades administrativas competentes para instrução dos processos e aplicação das respetivas coimas.

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