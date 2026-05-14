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A final portuguesa da competição, uma incubadora global de inovação e empreendedorismo, teve lugar no Técnico Innovation Center, reunindo as dez melhores equipas entre mais de 1300 candidaturas. A iniciativa contou com a parceria tecnológica da Microsoft e da AMD.

O projeto vencedor chama-se Lumination e propõe um sistema inteligente de iluminação pública capaz de se adaptar em tempo real às condições do ambiente e de utilização dos espaços urbanos. O objetivo é reduzir o desperdício energético, diminuir custos operacionais e mitigar a poluição luminosa, com impacto direto na sustentabilidade das cidades.

A equipa é composta por quatro estudantes do Instituto Superior Técnico: Vasco Pires (Engenharia Informática), Liliana Silva (Engenharia, Gestão, Inovação e Empreendedorismo), Duarte Lopes (Engenharia Física Tecnológica) e João Guilherme (Engenharia Eletrotécnica). “É uma enorme responsabilidade representar Portugal numa final mundial. Agora é focar no desenvolvimento do projeto e chegar o mais longe possível”, sublinhou Vasco Pires, em nome da equipa.

A decisão coube a um júri composto por representantes do ecossistema tecnológico e empreendedor, incluindo especialistas da AMD, da 351 Portuguese Startup Association, da RewU e do próprio Instituto Superior Técnico. Após uma sessão inicial de contacto com o público, as equipas apresentaram os seus projetos num “pitch” final decisivo.

Rumo à final mundial

Com a vitória nacional, a equipa Lumination entra agora numa fase intensiva de desenvolvimento. Os vencedores de cada país terão acesso a ferramentas avançadas de inteligência artificial e cloud, incluindo um portátil AMD AI e créditos Microsoft Azure, com o objetivo de transformar os protótipos num MVP funcional. O programa inclui ainda mentoria internacional, formação em storytelling e acesso a uma rede global de investidores e parceiros.

A Final Mundial do Red Bull Basement decorre entre 1 e 3 de junho e reunirá equipas de 40 países. Além do prémio principal de 100 mil dólares, estará em causa um pacote adicional de recursos no valor de 25 mil dólares em créditos Microsoft Azure e mentoria da Red Bull Ventures, destinados a acelerar o lançamento do projeto no mercado.