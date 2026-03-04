Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A obra de Alexandre Farto, que assina como Vhils, foi hoje apresentada numa curta cerimónia, no Museu da Presidência da República, com a presença do artista, cinco dias antes de Marcelo Rebelo de Sousa cessar funções como chefe de Estado.

O artista usou camadas de recortes de jornais de 2016 a 2026, sobrepostos e esculpidos, para formar a imagem do rosto de Marcelo Rebelo de Sousa, sorridente - apenas o rosto, em grande dimensão, e não o corpo inteiro.

"Visto de perto é completamente diferente. E podemos ver, quem tiver paciência, ali o retrato de alguém que foi primeiro-ministro comigo [António Costa], ali problemas dos fogos, ali problemas da pandemia, está por lá, por baixo", apontou o presidente da República, em declarações aos jornalistas.

Questionado se ficou satisfeito com a obra, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Fiquei muito satisfeito - não é satisfeito, é muito satisfeito - e ao mesmo tempo a dizer para mim mesmo que foi a ideia mais louca que tive em 10 anos de mandato".

"Eu sou considerado muito original. Esta foi a minha maior originalidade. Quer dizer, tive muitas originalidades, mas esta foi de longe a maior", acrescentou.

Segundo o chefe de Estado, quem visitar com calma a galeria de retratos de presidentes verificará que este marca uma viragem: "Eu muitas vezes dizia que é que aos 50 anos de democracia virou-se um ciclo. E aqui quem virou o ciclo foi o Vhils, foi ele".

A sua ideia, explicou, "era ter aqui uma representação de um período histórico" em que teve a responsabilidade de chefiar o Estado português - "como Pomar tinha representado uma época diferente e como Paula Rêgo tinha representado uma época diferente", nos retratos de Mário Soares e de Jorge Sampaio.

"Eu gostei muito. Muito, muito, muito. É o que interessa, porque corresponde àquilo que eu queria que representasse", reforçou.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que Vhils veio da arte urbana, de "uma situação de luta pela afirmação" e descreveu-o como "um triunfador coerente com os seus ideais".

Nesse sentido, considerou que a obra hoje apresentada "é um retrato de uma sociedade aberta" e simboliza "o triunfo da democracia".

