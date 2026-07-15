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A iniciativa, intitulada "Ainda há dúvidas?", tem como objetivo apoiar os futuros estudantes na preparação da candidatura ao Ensino Superior, através da apresentação da oferta formativa do ICBAS e do esclarecimento de questões relacionadas com os cursos, o acesso e ingresso e a experiência académica.

Durante a sessão, os participantes poderão colocar perguntas a diretores de curso, docentes, estudantes e representantes dos Serviços Académicos, dos Serviços de Ação Social e do Gabinete de Apoio ao Estudante. Entre os temas em destaque estarão os planos de estudos, as áreas de formação, a vida académica, as oportunidades de mobilidade internacional e a investigação desenvolvida na instituição.

O ICBAS destaca-se por um modelo de formação interdisciplinar e multiprofissional nas áreas das ciências da vida e da saúde, assente na abordagem One Health e na articulação entre ensino, investigação e prática profissional.

A oferta formativa inclui os mestrados integrados em Medicina e Medicina Veterinária, bem como a licenciatura em Ciências do Meio Aquático, em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. A instituição participa ainda em licenciaturas partilhadas em Bioquímica, Bioengenharia e Bioinformática e, a partir do próximo ano letivo, em Ciências da Saúde Pública, em colaboração com outras unidades orgânicas da Universidade do Porto.

A participação na sessão é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia, através do formulário disponibilizado.

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