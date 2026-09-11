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A inteligência artificial voltou esta semana ao centro de um dos debates mais inquietantes sobre o futuro da tecnologia. Investigadores ligados a algumas das empresas que desenvolvem os modelos mais avançados começaram a alertar publicamente para a possibilidade de sistemas futuros adquirirem capacidades que tornem cada vez mais difícil o controlo humano.

Um dos avisos mais fortes partiu de Evan Hubinger, investigador da Anthropic, que estimou pessoalmente em mais de 10% a probabilidade de a inteligência artificial poder provocar a extinção da humanidade na próxima década. A estimativa é controversa e está longe de representar um consenso científico, mas ganhou particular relevância por vir de alguém que trabalha diretamente na investigação sobre segurança e alinhamento da IA.

Também esta semana, Jacob Coxon, antigo investigador da OpenAI e da Anthropic, deixou a empresa e criticou a velocidade a que os grandes laboratórios estão a desenvolver sistemas cada vez mais poderosos. O investigador considera que a corrida para uma eventual superinteligência está a avançar sem garantias suficientes de segurança.

Os alertas chegaram entretanto ao debate político internacional. O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou que a inteligência artificial avançada pode representar um “risco existencial” para a humanidade e defendeu a criação de mecanismos robustos de segurança.

Mas o que significa, na prática, falar na possibilidade de uma IA provocar uma catástrofe global?

Angus Molde, do Centre for European Policy Studies (CEPS), considera que é necessário separar os diferentes riscos e evitar que o debate seja reduzido à ideia de uma máquina que, de repente, decide destruir a humanidade.

"Não sabemos o suficiente sobre o que está a acontecer dentro das empresas que desenvolvem estes sistemas", afirma em declarações ao 24notícias. Para o especialista, é precisamente essa falta de conhecimento que torna necessária uma maior fiscalização sobre os grandes laboratórios de inteligência artificial.

Molde defende mais transparência e auditorias independentes aos sistemas desenvolvidos por empresas como a OpenAI e a Anthropic. "Temos de abrir e auditar muito mais" aquilo que está a acontecer nestas empresas, considera o especialista.

O perigo, explica, não precisa sequer de passar por uma inteligência artificial com uma intenção própria de eliminar os seres humanos. Um sistema muito poderoso pode ser utilizado por pessoas ou organizações para provocar danos graves.

"Há muitas formas de todos podermos ser mortos por tecnologia estúpida", alerta. Entre os riscos estão ciberataques, utilização da IA no desenvolvimento de armas, operações de desinformação e ataques contra infraestruturas críticas.

Existe ainda outro problema, a autonomia. "Os sistemas de inteligência artificial estão a evoluir de ferramentas que respondem a perguntas para agentes capazes de planear, utilizar ferramentas externas e executar tarefas com cada vez menos intervenção humana", refere.

É neste ponto que surge uma das principais preocupações dos investigadores. Se uma máquina for capaz de executar tarefas complexas e encontrar soluções que os seus criadores não anteciparam, "pode tornar-se progressivamente mais difícil prever o seu comportamento".

"É uma forma muito estúpida de programar a IA, dar-lhe poderes que não conseguimos controlar", afirma.

O especialista não considera, contudo, que a extinção da humanidade seja um destino inevitável. O problema, na sua perspetiva, é outro, nomeadamente "garantir que os mecanismos de segurança e supervisão avançam mais depressa do que as capacidades dos próprios sistemas".

Divulgação de incidentes

Os acontecimentos desta semana mostram por que razão a discussão está a ganhar importância. As próprias empresas de IA têm divulgado incidentes em que os seus modelos demonstraram comportamentos inesperados durante testes, enquanto investigadores alertam para as dificuldades de controlar sistemas que terão cada vez mais autonomia.

A União Europeia está particularmente exposta a este debate. O AI Act começou a aplicar novas regras este ano, incluindo obrigações relacionadas com os modelos de inteligência artificial de uso geral mais avançados. Bruxelas procura agora equilibrar dois objetivos que podem entrar em conflito: manter a competitividade europeia na corrida tecnológica e garantir que o desenvolvimento da IA não ultrapassa a capacidade de a controlar.

Para Molde, a resposta não passa necessariamente por travar o desenvolvimento da inteligência artificial. Passa por criar mecanismos que permitam perceber, testar e limitar os sistemas antes de estes adquirirem capacidades potencialmente perigosas.

A discussão sobre a extinção da humanidade continua a ser altamente especulativa. Mas os acontecimentos dos últimos dias colocaram uma questão muito mais concreta sobre a mesa: se os próprios investigadores que desenvolvem a inteligência artificial admitem que ainda não sabem controlar os sistemas mais avançados, até onde deve ir a corrida para os tornar ainda mais poderosos?

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