Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo um artigo do The Guardian, as novas tecnologias estão a permitir aos cientistas acompanhar as mudanças dos períodos de floração em todo o mundo, identificar rapidamente novos espécimes [exemplares individuais que pertencem a espécies] e obter dados genéticos de espécimes de fungos. A digitalização e o acesso online a milhões de espécimes que estavam apenas disponíveis em arquivos está a permitir fazer novas descobertas.

Cerca de 40% dos 70 mil espécimes de plantas avaliadas estão em risco de extinção. Há ainda 330 mil que precisam de ser analisadas e 100 mil ainda sem nome. De acordo com Alexandre Antonelli, diretor executivo de ciência do Jardim Botânico Real de Kew, são registadas cerca de duas mil plantas por ano, mas este valor é insuficiente, correndo-se o risco de se estar a perder potenciais medicamentos e culturas sustentáveis.

Do lado dos fungos, a situação é mais grave. Há cerca de dois milhões de espécimes, mas a ciência desconhece cerca de 90% e menos de 1% está avaliada quanto ao risco de extinção.

"Embora a tarefa de documentar e proteger todas as formas de vida na Terra continue a ser um enorme desafio, a digitalização e as tecnologias associadas dão-me cada vez mais esperança de que conseguiremos alcançar esse objetivo", afirmou Alexandre Antonelli.

A IA pode aprender a identificar plantas complexas, como juncos e musgos de turfa, que têm características microscópicas. Assim, espécimes novos ou vulneráveis vão poder ser detetados mais rapidamente com recurso à IA. “Às vezes, estes modelos de IA conseguem identificar melhor do que os especialistas. Isto é incrível e empolgante”, garantiu Alexandre Antonelli.

A digitalização de imagens e de dados acelera também a colaboração internacional e pode abrir acesso a coleções importantes, mas raramente consultadas, em zonas de alta biodiversidade.

“Madagáscar é um dos pontos de biodiversidade mais extraordinários do mundo. Ao digitalizar 37 mil espécimes, desvendamos um tesouro de conhecimento que abrange séculos e oferecemos informações inestimáveis sobre a biodiversidade atual”, afirmou Landy Rajaovelona, botânico sénior do Jardim Botânico Real de Kew.

Os 7,4 milhões de espécimes do Jardim Botânico Real de Kew já foram digitalizados. Este trabalho foi realizado ao longo de quatro anos e incluiu a captura de 20 mil fotografias por dia. Agora, existem 145 milhões de espécimes digitais online em todo o mundo, o que só representa 16% do que está nos herbários.

O relatório do Jardim Botânico Real de Kew apresenta ainda um estudo feito com recurso a um modelo de IA programado para identificar flores. Foram analisados oito milhões de espécimes digitalizados e percebeu-se que a floração atrasou, em média, 2,5 dias por década nos últimos 100 anos devido à crise climática. Mudanças nos padrões de chuva e o aumento das temperaturas levaram a que algumas flores desabrochassem mais cedo e outras mais tarde.

As novas tecnologias estão também a revelar segredos genéticos de fungos e a permitir que cientistas produzam genomas de alta qualidade a partir de espécimes muito antigos. Os investigadores garantem que esta descoberta cria uma “mina de ouro genómica” para o desenvolvimento de novos medicamentos e para a previsão de doenças. Dois exemplos disto são a penicilina e as estatinas que resultaram de fungos.

O relatório refere ainda preocupações com os consumos de energia e de água dos centros de dados da IA. Além disso, reconhece que o uso da digitalização e da IA pode ampliar desigualdades e preconceitos se os dados de origem não forem expandidos e aprimorados. O estudo propõe parcerias entre empresas tecnológicas e organizações ambientais, assim como investimentos de governos e investidores em coleções de plantas e fungos.