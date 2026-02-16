Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Se Donald Trump tivesse sido o presidente dos Estados Unidos, esta guerra não teria estourado. E se ele não fosse o presidente agora, então nem teríamos chance de acabar com a guerra através da paz", disse Orbán aos jornalistas

Orbán acrescentou que a Hungria "continua disponível" para acolher uma cimeira de paz em Budapeste, caso tal se torne possível.

A posição húngara contrasta com a de outros países ocidentais, uma vez que Orbán manteve laços com a Rússia e se recusou a enviar armamento para a Ucrânia.

Além disso, a Hungria tem resistido aos planos da Comissão Europeia de eliminar gradualmente até 2027 todas as importações de gás natural e GNL russos, aprofundando o atrito com Bruxelas sobre as relações com Moscovo.

