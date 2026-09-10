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Os houthis, grupo apoiado pelo Irão, terão assumido o controlo de Moca, uma cidade estratégica na costa do mar vermelho, e estarão a aproximar-se do estreito de Bab al-Mandeb, segundo fontes do governo iemenita citadas pela Reuters. Não existe, contudo, confirmação oficial desta conquista.

O progresso dos houthis poderá ter consequências para o controlo de uma das principais rotas marítimas internacionais. Caso o grupo controle Moca, poderá passar a dominar grande parte da costa iemenita do mar vermelho, facilitando o controlo do estreito de Bab al-Mandeb.

A ofensiva ocorre depois de cerca de cinco anos de relativa acalmia no país. Nas últimas duas semanas, pelo menos 194 pessoas morreram e 880 ficaram feridas em combates em várias regiões do Iémen, segundo agências humanitárias.

A Arábia Saudita terá lançado cerca de 40 ataques aéreos contra várias zonas do Iémen, de acordo com meios de comunicação iemenitas. Os houthis, por sua vez, têm sido acusados de atacar infraestruturas sauditas, incluindo instalações petrolíferas.

A escalada acontece num momento de maior tensão no Médio Oriente, após a guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. O Paquistão já avisou que a continuidade dos ataques dos houthis contra território saudita poderá ativar o acordo de defesa assinado recentemente com a Arábia Saudita e a Turquia.

O avanço dos houthis também está a aumentar a preocupação com a segurança da navegação no mar vermelho. Segundo o jornal Al Jazeera, o estreito de Bab al-Mandeb tem cerca de 20 quilómetros de largura, o que, poderia permitir aos houthis ameaçar navios através de artilharia, sem necessidade de recorrer a mísseis ou drones.

O Reino Unido condenou a retoma dos combates e responsabilizou os houthis pela escalada, alertando para os riscos para a estabilidade regional, a liberdade de navegação e as rotas comerciais através do mar vermelho e de Bab al-Mandeb.

Apesar da forte influência de Teerão sobre o grupo, os Houthis “não são apenas proxies do Irão” e mantêm objetivos próprios no conflito iemenita.

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