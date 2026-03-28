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O grupo rebelde Houthi, do Iémen, afirmou ter lançado este sábado um ataque com mísseis contra Israel, marcando a sua primeira intervenção direta desde o início do conflito entre Israel e o Irão, escreve o The Guardian.

Os Houthis confirmaram que o ataque foi realizado com uma “barragem de mísseis” e justificaram a ação com os contínuos ataques em várias frentes, incluindo o Irão, o Líbano, o Iraque e territórios palestinianos. O grupo, alinhado com Teerão, deixou ainda um aviso: as operações vão continuar enquanto não cessar aquilo que descreve como “agressão”.

Pouco antes desta confirmação, as forças armadas israelitas tinham já comunicado a deteção do lançamento de um míssil a partir do Iémen em direção ao território israelita.

Os sistemas de defesa aérea foram ativados para intercetar a ameaça. Trata-se da primeira vez, desde o início da guerra — que entrou entretanto no seu segundo mês —, que Israel reporta um ataque com origem no Iémen.

Este novo desenvolvimento surge num contexto de intensificação do conflito na região. Na véspera, Israel tinha sido alvo de vários ataques com mísseis lançados pelo Irão, com pelo menos cinco vagas registadas ao longo de cerca de cinco horas, acionando sirenes de alerta e sistemas de defesa aérea durante a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado.

A entrada dos Houthis no conflito levanta novas preocupações quanto à possibilidade de alargamento da guerra a outras frentes. O grupo iemenita, que tem histórico de ataques a infraestruturas e rotas marítimas, poderá voltar a visar o transporte comercial no corredor do Mar Vermelho, uma das principais vias de comércio global.

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