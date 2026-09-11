Os houthis assumiram esta sexta-feira o controlo da ilha de Mayun, também conhecida como Perim, no estreito de Bab el-Mandeb, segundo fontes do Governo iemenita reconhecido internacionalmente e um responsável houthi citados pela Reuters e pela Associated Press.
A pequena ilha vulcânica está situada a cerca de 3,5 quilómetros da costa do Iémen e ocupa uma posição estratégica na entrada sul do Mar Vermelho. O seu controlo permite acompanhar uma das principais rotas utilizadas pela navegação comercial entre a Ásia e a Europa.
A tomada de Mayun acontece depois de uma rápida ofensiva dos houthis ao longo da costa ocidental do Iémen. O grupo, alinhado com o Irão, conquistou na quinta-feira a cidade portuária de Mokha e avançou para outras posições próximas de Bab el-Mandeb.
Fontes do Governo iemenita disseram à Reuters que as forças apoiadas pela Arábia Saudita se retiraram da ilha antes da chegada dos houthis. O grupo terá também assumido o controlo da localidade costeira de Dhubab, situada em frente a Mayun.
Bab el-Mandeb é um dos principais pontos de passagem do comércio mundial. O estreito liga o Mar Vermelho ao golfo de Áden e constitui a porta de entrada para o Canal do Suez, permitindo ligar por via marítima a Europa e a Ásia.
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