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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o seu país irá "tratar do assunto" caso os houthis concretizem a ameaça de impor um bloqueio marítimo à Arábia Saudita no Mar Vermelho.

As declarações foram feitas durante um encontro na Casa Branca com o Presidente do Líbano, Joseph Aoun. Questionado sobre a ameaça do grupo apoiado pelo Irão, Trump respondeu de forma direta: "Se algo assim acontecer, trataremos disso."

O chefe de Estado norte-americano recordou ainda as ações anteriores dos Estados Unidos contra os houthis, sublinhando que, desde então, o grupo tem mantido um perfil mais discreto. "Já fizemos isso antes com os houthis e não ouvimos falar muito deles desde que fizemos o que fizemos originalmente", afirmou.

A reunião entre Trump e Joseph Aoun assinalou o encerramento de uma visita de quatro dias do Presidente libanês a Washington, numa tentativa de promover uma estabilidade duradoura no Líbano, após meses de conflito envolvendo Israel e o Hezbollah, movimento apoiado pelo Irão.

Durante o encontro, Joseph Aoun apelou à continuidade do apoio norte-americano às Forças Armadas Libanesas (LAF), defendendo que esse apoio é essencial para evitar um regresso ao período de instabilidade vivido no sul do país durante a década de 1970.

"Não queremos voltar a ver isso. Tudo o que pedimos é que continuem a apoiar as LAF", afirmou o Presidente libanês perante os jornalistas. Aoun acrescentou que deposita "total confiança" nas Forças Armadas Libanesas e na sua liderança.

Por sua vez, Donald Trump assegurou que os Estados Unidos continuarão a apoiar o Líbano. O Presidente norte-americano considerou que o país "foi muito mal tratado durante décadas" e garantiu que Washington pretende contribuir para que seja tratado "com o respeito que merece".

De recordar que as declarações surgem num contexto de crescente tensão regional, depois de os houthis terem anunciado a intenção de impor um bloqueio marítimo imediato à Arábia Saudita no Mar Vermelho, aumentando as preocupações quanto a uma eventual escalada do conflito no Médio Oriente.

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