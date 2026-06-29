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Classificado como unidade de cinco estrelas, o hotel combina arquitetura moderna com uma estética barroca europeia e dispõe de 199 suítes, todas equipadas com elevadores privados e serviço de quarto personalizado disponível 24 horas por dia.

De acordo com a plataforma online do hotel, as reservas estão disponíveis a partir desta segunda-feira, com preços que variam entre 3900 patacas (cerca de 450 euros) e 6500 patacas (aproximadamente 750 euros) por noite.

Concebido em 2013 pelo empresário de Hong Kong Stephen Hung, então sob a designação The 13 Hotel, o projeto representou um investimento estimado em 1,4 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), com um custo médio de cerca de sete milhões de dólares por quarto. Na altura, chegou a ser apelidado de “o hotel mais caro do mundo”.

O design foi desenvolvido em colaboração por arquitetos e designers do Japão, Hong Kong e Estados Unidos, incluindo o arquiteto norte-americano Peter Marino, conhecido por projetos de luxo em grandes capitais internacionais.

O empreendimento tinha como principal alvo o segmento VIP do jogo, que dominava então as receitas dos casinos de Macau, prevendo a instalação de até 66 mesas de jogo VIP. Contudo, o hotel nunca chegou a obter licença de casino, o que levou a sucessivos adiamentos da abertura e, mais tarde, à saída de Hung do projeto, em 2018.

O hotel acabou por abrir parcialmente em 2018, sem casino, mas suspendeu operações em 2020. A empresa proprietária, The 13 Holdings, posteriormente renomeada South Shore Holdings, enfrentou graves dificuldades financeiras, culminando com a declaração de falência em 2023.

Em junho do ano passado, a unidade foi vendida por 600 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 69 milhões de euros) à Chang Fu Investment Ltd, ligada à família do empresário da hotelaria de Macau Loi Keong Kuong, que avançou com um amplo processo de renovação.

Entre as principais novidades da reabertura destacam-se a fachada dourada, que substitui o anterior tom vermelho, a introdução de novos restaurantes e uma piscina com uma parede verde vertical, já reconhecida pelo Guinness World Records como a maior do mundo.

A estrutura verde estende-se do 5.º ao 20.º andar, cobrindo uma área total de 2964 metros quadrados, reforçando a aposta do hotel numa imagem icónica e diferenciadora no panorama hoteleiro de Macau.

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