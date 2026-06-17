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Embora o desenvolvimento tecnológico sirva de ponto de partida para a discussão, a organização sublinha que o foco do evento está na valorização do fator humano. A profissionalização do setor surge como elemento diferenciador numa região que, nos últimos anos, tem assistido ao regresso de quadros qualificados e à fixação de novos projetos liderados por profissionais que escolheram o Douro para viver e trabalhar, elevando os padrões de qualidade e reforçando a atratividade do destino.

Promovido pela CIM Douro – Comunidade Intermunicipal do Douro, o HOST Douro pretende afirmar a hospitalidade como eixo central da estratégia de promoção do território. A iniciativa integra-se numa visão mais ampla de posicionamento do Douro como destino de referência para turismo e grandes eventos internacionais, num percurso que terá um momento alto em 2027, quando a região acolher pela primeira vez o Concours Mondial de Bruxelles.

“Num momento em que muito se discute o impacto da Inteligência Artificial, queremos afirmar que a hospitalidade continuará sempre a ser feita de pessoas”, afirma Miguel Santos, secretário executivo intermunicipal da CIM Douro. Para o responsável, o Douro “é hoje um exemplo de como o conhecimento, a inovação e a valorização do capital humano podem transformar um território”.

O programa volta a incluir palestras durante a manhã e experiências gastronómicas ao almoço, assinadas por chefs e profissionais de referência. Entre os oradores confirmados estão João Rodrigues e Vânia Rodrigues, do Projecto Matéria; Luís Baselga, diretor internacional de vinho do universo Dani Garcia; Michelle Schneider, autora de O profissional do futuro; Katherina Cordás e Ivan Bielawski, do restaurante Tuju, em São Paulo; e Miguel Guedes de Sousa, do JNcQUOI.

A grande novidade desta edição são as HOST Sessions, que decorrem durante a tarde e levam os participantes a vários pontos da região, como o Espaço Quanta Terra, o Loivos 475, a Quinta da Faísca e a Adega de Favaios. As sessões incluem visitas guiadas, workshops, conversas e masterclasses, proporcionando uma experiência imersiva e contacto direto com os projetos e profissionais que estão a moldar o futuro do Douro.

“Queremos que quem participa no HOST Douro conheça o território para além dos seus cartões-postais”, acrescenta Miguel Santos, sublinhando que a hospitalidade é “um dos grandes ativos estratégicos do Douro” e deve estar no centro da conversa, em Portugal e além-fronteiras.

Mantém-se também a vertente de impacto social do evento: a totalidade da receita da venda de bilhetes reverterá para a atribuição de bolsas de estudo no Basque Culinary Center a alunos de cinco escolas do Douro, reforçando a aposta na formação das futuras gerações de profissionais. Os bilhetes early bird estão disponíveis até 3 de julho, com valores de 50 euros por dia ou 90 euros para os dois dias. Após essa data, os preços sobem para 55 euros por dia ou 100 euros para o passe geral.

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