Segundo as conclusões do relatório divulgado pela IGAS, o profissional terá, além das cirurgias, “marcado inclusive consultas de dermatologia para os seus pais sem que existisse uma referenciação prévia, elaborado as propostas cirúrgicas e realizado as cirurgias”.

O relatório da IGAS recorda que já existia um alerta em 2022, feito pela pessoa responsável pela administração da área, relativamente a desvios na produção cirúrgica adicional no Serviço de Dermatologia. No entanto, sobre a atividade do médico visado, “não foi efetuado qualquer sinal de alarme, nem à quantidade, nem aos valores pagos e recebidos, embora tal fosse sempre do conhecimento do diretor do serviço”, destaca a Inspeção.

O caso está agora sob análise do Ministério Público, após o envio do relatório pela IGAS, que concluiu pela existência de pagamentos indevidos e possíveis irregularidades na conduta do profissional.

