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O objetivo é implementar um programa de visitas de animais em contexto hospitalar, com foco na promoção do bem-estar físico, emocional e social dos utentes, crianças e adultos.

Os animais, por sua vez, são cães abandonados, resgatados e treinados em intervenções terapêuticas.

Esta é uma forma testada noutros países, em que os animais, geralmente alvo de negligência, passam a desempenhar um papel ativo no apoio a doentes, com um forte contributo para a humanização dos cuidados de saúde.

A presença de animais em ambiente hospitalar tem demonstrado benefícios relevantes, como a redução da ansiedade, a melhoria do humor e o reforço da relação entre utentes e profissionais de saúde.

O programa será desenvolvido em serviços autorizados, nomeadamente nas áreas de Pediatria e Psiquiatria, através de visitas terapêuticas, sessões de apoio emocional e atividades de estimulação cognitiva e social.

A seleção dos utentes será feita com base em critérios clínicos definidos pelas equipas de saúde, de maneira a assegurar a segurança das intervenções. Paralelamente, todos os animais envolvidos cumprem rigorosos requisitos veterinários, comportamentais e sanitários, para garantir os padrões de controlo de infeção.

A Associação São Francisco de Assis reforça assim o compromisso com o bem-estar animal e a integração social, ao promover uma nova oportunidade para cães resgatados, agora com um papel ativo na vida da comunidade.

O protocolo estipula ainda a avaliação contínua do impacto do programa através da recolha de indicadores relevantes para futura investigação e desenvolvimento.

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