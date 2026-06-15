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A iniciativa integra duas edições do UMICS Academic Uniportal VATS Masterclass e contará com a participação de especialistas oriundos de países como Alemanha, França, Itália, Espanha, Coreia do Sul, Brasil, Argentina, Chile, México, República Dominicana, Argélia, República Checa, Croácia, Polónia e Hungria. Os profissionais deslocam-se a Lisboa para aprofundar conhecimentos e aperfeiçoar competências numa área em rápida evolução da medicina cirúrgica.

A formação será liderada por duas referências internacionais da especialidade: Diego González Rivas, reconhecido mundialmente como pioneiro da técnica Uniportal VATS/RATS, e Javier Gallego, diretor da Cirurgia Cardíaca do Hospital Cruz Vermelha e especialista com vasta experiência em cirurgia cardíaca e torácica.

O programa distingue-se pela forte componente prática e imersiva. Inclui sessões de Live Surgery no Hospital Cruz Vermelha, onde os participantes poderão acompanhar intervenções cirúrgicas em tempo real e interagir diretamente com os especialistas durante os procedimentos. A vertente prática é complementada com sessões de Cadaver Lab na NOVA Medical School, permitindo aos cirurgiões treinar técnicas avançadas num ambiente altamente especializado e controlado.

A presença de Diego González Rivas em Portugal é considerada um momento particularmente relevante para a comunidade médica, dado o impacto da técnica Uniportal VATS/RATS na prática clínica internacional. Esta abordagem cirúrgica inovadora permite intervenções menos invasivas, com menor dor pós-operatória e tempos de recuperação mais curtos para os doentes, sendo atualmente adotada por centros de referência em todo o mundo.

Com a realização desta formação, Portugal reforça o seu posicionamento no circuito internacional da formação médica avançada, ao mesmo tempo que o Hospital Cruz Vermelha consolida o seu papel como centro de excelência na inovação clínica, na formação diferenciada e na partilha de conhecimento científico. A iniciativa sublinha ainda o compromisso das instituições envolvidas com a evolução da prática cirúrgica e com a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados.

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