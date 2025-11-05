Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O investimento, inserido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi autorizado pelo Governo, segundo a ULS do Oeste, para aquisição de dois novos equipamentos de Tomografia Axial Computorizada (TAC) e de um sistema cirúrgico robótico, equipamentos que visam “modernizar o parque tecnológico da instituição e reforçar a qualidade e eficiência dos cuidados de saúde prestados à população”.

Os dois novos aparelhos de TAC “substituirão equipamentos com mais de uma década de uso, atualmente descontinuados e tecnologicamente ultrapassados”, informou a ULS, esclarecendo que estes equipamentos “já não têm assegurada a disponibilidade de peças de substituição e apresentam avarias frequentes, o que compromete o funcionamento dos serviços de urgência”.

A substituição destes equipamentos “evitará custos anuais superiores a 2,5 milhões de euros com exames subcontratados ao exterior e permitirá realizar mais de 40 mil exames anuais internamente, com ganhos significativos em rapidez e qualidade diagnóstica”, pode ler-se num comunicado da ULS do Oeste.

Já a aquisição do Robot Cirúrgico, com um custo estimado em cerca de 1,8 milhões de euros, colocará a ULS do Oeste no “restrito grupo de instituições do Serviço Nacional de Saúde com cirurgia robótica, uma técnica que oferece maior precisão e menor invasão”.

O equipamento será utilizado em especialidades como Urologia, Cirurgia Geral e Ginecologia, “reduzindo o tempo de internamento, o risco de complicações e as listas de espera cirúrgicas”, refere a mesma nota.

A Unidade Local de Saúde do Oeste agrega, desde 1 de janeiro de 2024, numa única entidade, o Centro Hospitalar do Oeste e os Agrupamentos de Centros de Saúde do Oeste Norte e do Oeste Sul. Integra os concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral Peniche, no distrito de Leiria, e de Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras e Sobral Monte Agraço, no distrito de Lisboa.

A população residente da área geográfica de influência direta da ULS do Oeste é de 235.231 residentes, distribuídos por aproximadamente 1.348 quilómetros quadrados.

