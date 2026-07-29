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A experiência de hospitais que regressaram à gestão das Misericórdias há cerca de uma década está a ser usada pelo Governo como argumento para avançar com novos processos de devolução de unidades de saúde. Segundo dados analisados pelo jornal Público, os hospitais que passaram para a gestão das Misericórdias, nomeadamente os de Fafe, Anadia e Serpa, registaram "melhorias em indicadores de eficiência e produtividade, com aumento da atividade assistencial e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis".

O modelo, que prevê a gestão de unidades hospitalares por Misericórdias através de acordos de cooperação com o Estado, volta agora ao centro do debate político, depois de o Governo admitir a devolução de mais hospitais a estas instituições. A legislação permite que hospitais que pertenciam às Misericórdias antes da integração no setor público possam regressar à sua gestão através de acordos específicos com o Serviço Nacional de Saúde.

A análise aos casos já concretizados aponta para resultados positivos em áreas como a produtividade, a capacidade de resposta e o controlo de custos, segundo a informação avançada pelo Público. Estes dados estão a ser apresentados pelo Governo como uma demonstração de que este modelo pode ser uma alternativa para melhorar o funcionamento de algumas unidades do SNS.

A devolução dos hospitais às Misericórdias começou a ganhar novo impulso nos últimos anos, depois de um processo iniciado em 2015 e entretanto interrompido. O atual executivo tem defendido que a colaboração com o setor social pode ajudar a responder à pressão crescente sobre o SNS, nomeadamente na libertação de camas hospitalares ocupadas por doentes que já tiveram alta clínica mas não têm resposta social adequada.

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