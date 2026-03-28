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A iniciativa mundial, criada pela World Wide Fund for Nature (WWF), acontece no dia de hoje e é assinalada por mais de 190 países mundiais unindo cerca de 90%b da população mundial.

Tudo começou na noite de 31 de março de 2007 em Sidney, na Austrália, onde 2,2 milhões de pessoas e mais de duas mil empresas apagaram as luzes durante uma hora, um gesto simbólico que hoje envolve milhões de pessoas, empresas, instituições e governos de todos os continentes.

Em Portugal, quando se assinalam 20 anos da "Hora do Planeta", mais de uma centena de municípios vai aderir ao "apagão", indicam as contas da organização nacional, a WWF Portugal.

Segundo a diretora da associação, Ângela Morgado, "de norte a sul de Portugal, municípios e outras entidades públicas vão aderir com iniciativas locais e com o apagar de luzes de monumentos e edifícios emblemáticos, reforçando o caráter coletivo desta ação".

Além das autarquias, a iniciativa tem o apoio e participação de empresas e monumentos como a Torre de Belém, o Castelo de São Jorge, as pontes 25 de Abril e do Freixo, ou o Mosteiro dos Jerónimos, entre outros, além de variadas estações ferroviárias, também terão as luzes desligadas a partir das 20h30 de sábado.

Em Lisboa, no centro comercial Colombo (que vai diminuir as luzes na praça central), a WWF Portugal organizou uma exposição fotográfica (até 3 de abril) mostrando que "quando milhões de pessoas desligam as luzes ao mesmo tempo, não é apenas um gesto simbólico: é um ato coletivo de esperança, em diálogo com a beleza e a resiliência da natureza".

A WWF salienta que a proteção do planeta começa muitas vezes em casa, criando por exemplo espaços mais amigos da biodiversidade ou mesmo a aprender a conhecer os desafios e as soluções associadas ao restauro da natureza.

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