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Segundo a publicação Politico, ambos os líderes têm-se afirmado como vozes influentes entre dirigentes centristas liberais, defendendo a necessidade de adaptação a uma nova ordem internacional que consideram mais instável e competitiva, após o abalo do sistema multilateral tradicional.

Mark Carney e Alexander Stubb têm mantido contacto regular por telefone e mensagens, partilhando análises sobre a evolução da ordem global e sobre formas de reforçar a cooperação entre países de média dimensão em áreas como a defesa e o poder económico. Em alguns encontros internacionais, têm inclusivamente citado publicamente as ideias um do outro.

A relação entre os dois terá ganho expressão em momentos recentes de encontros informais, incluindo uma corrida conjunta no Hyde Park, em Londres, durante uma estadia simultânea na capital britânica. Ambos partilham também interesses pessoais, incluindo a paixão pelo hóquei no gelo.

Já Mark Carney afirmou valorizar a proximidade com o líder finlandês, descrevendo-o como “uma personalidade notável” e sublinhando a convergência de posições entre ambos numa vasta gama de temas ligados à política internacional e à reforma da ordem global.

Os dois líderes defendem que os países de dimensão média devem assumir um papel mais ativo na reorganização do sistema internacional, num contexto que ambos consideram marcado pelo enfraquecimento das estruturas tradicionais de cooperação global.

A aproximação ocorre num momento em que tanto o Canadá como a Finlândia enfrentam ambientes de segurança mais exigentes, com os seus vizinhos a desempenharem papéis centrais nas tensões internacionais atuais.

Carney lidera o governo canadiano desde 2025, enquanto Stubb assumiu a presidência finlandesa com um perfil diplomático ativo no debate europeu e transatlântico sobre segurança e política externa.

De acordo com testemunhos citados pela publicação, existe “química” entre ambos, baseada não só em afinidades políticas, mas também numa abordagem pragmática centrada na procura de soluções.

A relação deverá ser aprofundada esta semana, com a visita de Alexander Stubb a Ottawa, onde ambos irão prosseguir as conversas sobre a situação internacional, incluindo os conflitos em curso e o impacto das recentes transformações na política global.