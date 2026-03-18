O crime aconteceu na madrugada de 22 de julho de 2024, na Praça Francisco Taborda, no Feijó, Almada. A vítima, Hugo Dias, um homem de 47 anos em situação de sem-abrigo, encontrou um telemóvel esquecido numa bomba de gasolina e foi perseguido pelos arguidos, dois jovens que integravam o 12.º ano. Depois de recuperarem o aparelho, a situação degenerou em violência e a vítima recebeu murros e pontapés, incluindo na cabeça, acabando por morrer no local, apesar das tentativas de reanimação dos bombeiros.

Os arguidos foram detidos meses depois pela Polícia Judiciária e aguardaram julgamento em prisão domiciliária. Durante o processo, um deles chegou a admitir a agressão sem intenção explícita de matar, enquanto ambos permaneceram em grande parte em silêncio no tribunal.

Ontem, o tribunal de Almada condenou os dois estudantes com pena suspensa, decisão que significa que a execução da pena ficará adiada, condicionada ao seu comportamento durante um período de prova, sem cumprimento imediato de prisão efetiva. A pena suspensa é uma medida prevista no sistema jurídico português, utilizada em certos casos quando se pondera que a resposta penal pode permitir a reinserção do arguido na sociedade sem a necessidade de encarceramento, dependendo de diversas circunstâncias do caso e do perfil dos condenados.