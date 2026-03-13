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O suspeito tinha sido detido pela Polícia Judiciária em Nisa a 11 de novembro do ano passado e permanecia em prisão preventiva até à data da extradição.

Segundo as autoridades, as vítimas foram encontradas numa residência na zona de Madrid. Uma delas apresentava múltiplos impactos de arma de fogo e cortes nos pulsos compatíveis com o uso de braçadeiras, enquanto a segunda vítima tinha ferimentos na perna esquerda provocados também por arma de fogo.

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