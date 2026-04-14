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Segundo o The Guardian, um homem que viajou até à Turquia para tratar dos dentes acabou por tirar a própria vida após o procedimento correr mal, deixando-o sem qualquer dentição durante meses. O caso foi revelado esta semana no tribunal de Norfolk, no Reino Unido.
Pawel Bukowski, um operador fabril de 48 anos, natural da Polónia e residente no Reino Unido, deslocou-se em janeiro de 2025 a uma clínica privada turca para substituir os dentes que tinha perdido em consequência da doença periodontal, uma infeção bacteriana crónica que destrói as gengivas e pode provocar a perda de dentes e de osso.
Bukowski esperava que os dentes extraídos fossem substituídos por uma prótese temporária, mas a clínica informou-o de que não lhe seria fornecida qualquer prótese e que teria de aguardar seis meses antes de regressar para a colocação dos implantes definitivos.
A mulher, Daria Bukowska, descreveu o marido como alguém que "sempre cuidou de si próprio, da aparência e da sua saúde". A decisão da clínica foi, segundo ela, "emocionalmente devastadora".
"Estava profundamente quebrado por dentro. Perder os dentes destruiu a sua autoconfiança e o seu sentido de esperança", disse Daria Bukowska ao tribunal. "Apesar do apoio constante da minha parte e das suas filhas, ele estava a afastar-se de nós."
Após regressar ao Reino Unido, o estado de Bukowski agravou-se. Para além das dificuldades em alimentar-se sem dentes, o homem ficou preocupado com os custos adicionais de um procedimento que considerou um falhanço e começou a consumir álcool em excesso.
"Perdeu toda a esperança de que as coisas pudessem melhorar. Apesar de todos os nossos esforços para o apoiar, não conseguimos salvá-lo", afirmou Daria Bukowska.
A 24 de abril de 2025, foi necessário acionar os serviços de emergência. Bukowski deu entrada no Hospital Universitário de Norfolk e Norwich, onde um profissional de saúde o descreveu como tendo "fortes ideações suicidas". Ainda assim, foi decidido que não necessitava de internamento psiquiátrico.
Quatro dias depois, a 28 de abril de 2025, foi encontrado sem vida na sua casa. A médica legista de Norfolk, Johanna Thompson, registou a morte como suicídio e referiu que uma investigação posterior identificou "várias lições a retirar" e que era "evidente que havia fatores que afetaram os cuidados prestados a Pawel".
Daria Bukowska criticou duramente o acompanhamento que o marido recebeu, denunciando que os seus problemas "foram ignorados em todas as oportunidades" e que a recusa em administrar medicação para atenuar os sintomas de abstinência alcoólica contribuiu para a sua morte.
"Falharam-no em momentos cruciais", afirmou. "Espero que isto nunca mais se repita, que outras famílias possam ficar com os seus pais, maridos, irmãos e filhos. O Pawel merecia melhor."
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