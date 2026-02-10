Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com informações avançadas CNN, a vítima ter-se-á agarrado às árvores existentes nas margens do rio, atualmente parcialmente submersas, o que permitiu manter-se à superfície até à chegada dos meios de socorro. No local estiveram, pelo menos, dois carros dos bombeiros.

Em declarações, José Marques, vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Estarreja, adiantou que se trata de um homem “na casa dos 30 anos”, acrescentando que, até ao momento, “ninguém sabe ainda explicar o que aconteceu”.

Segundo as mesmas fontes, o homem terá permanecido cerca de 30 minutos dentro de água e foi resgatado com sinais de hipotermia. Após o salvamento, foi transportado para uma unidade hospitalar para avaliação e acompanhamento médico.

O município de Estarreja foi um dos afetados pelas chuvas persistentes que provocou inundações no local.