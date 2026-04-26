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O suspeito que tentou forçar um controlo de segurança no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, na noite de sábado, estará a ser investigado por alegadamente visar membros da administração do presidente Donald Trump. A informação foi avançada pelo procurador-geral interino, Todd Blanche, em declarações à CNN.

“Estamos ainda a tentar perceber o motivo, mas a investigação preliminar indica que o suspeito tinha como objetivo membros da administração”, afirmou Blanche, acrescentando que não existem, para já, alvos específicos identificados.

As autoridades realizaram várias buscas durante a noite, incluindo a dispositivos eletrónicos, e já ouviram pessoas próximas do suspeito. Segundo os dados recolhidos, o indivíduo terá viajado de Los Angeles para Chicago e, posteriormente, para Washington, de comboio.

O suspeito encontrava-se armado com duas armas de fogo, adquiridas nos últimos anos, e também transportava facas no momento da detenção. As autoridades admitem que o homem não está, nesta fase, a colaborar com a investigação.

Todd Blanche indicou ainda que o suspeito deverá ser formalmente acusado no tribunal federal, enfrentando pelo menos duas acusações iniciais, podendo o número aumentar à medida que a investigação avança e forem apurados mais detalhes sobre as motivações do ataque.

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