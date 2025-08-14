Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem identificado como Sean Charles Dunn, de 37 anos, foi formalmente acusado de agressão a um agente federal, após ter atirado uma sandes contra um elemento da Agência de Alfândegas e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (US Customs and Border Protection) em Washington, escreve o The Guardian.

O incidente, ocorrido na noite de domingo, foi filmado e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Nas imagens, Dunn surge a gritar “Fascistas!” e “Vergonha!” contra um grupo de agentes que patrulhavam a capital norte-americana.

De acordo com a queixa-crime apresentada pela detetive Daina Henry, da polícia de transportes local, o arguido terá apontado o dedo ao rosto de um agente, insultando-o com palavras em calão e questionando a sua presença na cidade. Momentos depois, terá recuado o braço e atirado com força uma sandes contra o agente.

Segundo a queixa-crime, Dunn terá admitido o ato no momento da detenção: “Fui eu. Atirei uma sandes”.

Este episódio ocorreu num clima de forte tensão política, alimentado pela anunciada tomada de controlo de Washington DC pelo Presidente Donald Trump e pela sua administração. A medida, justificada pela alegada necessidade de combater a criminalidade e reforçar políticas anti-imigração, incluiu o envio de agentes do FBI, da Agência Antidroga (DEA), do Departamento de Segurança Interna e de dezenas de elementos da Guarda Nacional.

O caso pode ter sérias consequências judiciais: a acusação de agressão a um oficial federal é considerada crime e pode resultar em até um ano de prisão e multas significativas.