Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma ministra francesa anunciou que irá avançar com uma ação judicial contra um homem não identificado que foi filmado a acender um cigarro com a chama de um memorial num dos principais monumentos de guerra em Paris.

O vídeo mostra o homem a inclinar-se para acender o cigarro na chama do Túmulo do Soldado Desconhecido, situado sob o Arco do Triunfo, e a afastar-se calmamente sob o olhar de turistas. As imagens foram amplamente partilhadas nas redes sociais, o que provocou uma onda de indignação pública.

“Vou apresentar imediatamente uma queixa junto do Ministério Público de Paris, para que este homem seja identificado e punido, servindo de exemplo”, escreveu Patricia Miralles, ministra dos Antigos Combatentes e da Memória, na rede social X (antigo Twitter).

“Não se pode ridicularizar a memória francesa e sair impune”, acrescenta.

O túmulo, localizado sob o Arco do Triunfo, no topo da avenida dos Campos Elísios, contém os restos mortais de um soldado francês morto na Primeira Guerra Mundial e presta homenagem a todos os combatentes caídos em guerra por França.

A AFP indicou não ter conseguido verificar a origem exata do vídeo.

O jornal Le Figaro noticiou que o vídeo terá sido filmado por uma turista da Letónia na noite de 4 de agosto e publicado inicialmente no TikTok.