O suspeito é acusado, no Brasil, de crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, alegadamente praticados em 2019, antes de viajar para Portugal no final de 2022. Já em território nacional, estava a ser investigado por crimes da mesma natureza.

Antes da detenção para extradição, a PJ realizou uma busca domiciliária, apreendendo equipamentos informáticos com ficheiros compatíveis com abuso e exploração sexual de crianças. De acordo com as autoridades, o homem terá gravado os abusos e partilhado o material em plataformas dedicadas à pornografia infantil.

A investigação, iniciada em junho, resultou de informações partilhadas por entidades internacionais, como o National Center for Missing and Exploited Children e o Homeland Security Investigations dos EUA, em articulação com a Polícia Federal Brasileira.

O detido foi presente a interrogatório judicial e encontra-se em prisão preventiva enquanto decorre o processo de extradição.