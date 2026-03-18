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Segundo a PJ, os factos remontam a 2017, na cidade de Lima, quando o suspeito terá sido intercetado pelas autoridades peruanas por alegados assaltos à mão armada.

Na altura, foi encontrado na sua posse um revólver calibre .38 com seis munições, cujo número de série tinha sido apagado para dificultar a identificação.

O detido, de 34 anos, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Évora para aplicação de uma medida de coação.

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