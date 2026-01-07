Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a fita do tempo a que a Agência Lusa teve acesso, o homem ligou pela primeira vez ao INEM pelas 11h20, após ter sofrido uma queda e apresentar sinais de agitação, confusão e sonolência. A situação foi classificada como prioridade 3, que prevê a chegada de meios no prazo de 60 minutos. No entanto, a viatura médica só chegou às 14h09, quase três horas depois.

Durante a espera, a Cruz Vermelha do Seixal não tinha ambulâncias disponíveis, e as viaturas de Almada e Seixal estavam ocupadas. Às 14h05, uma nova chamada registou que o homem se encontrava em paragem cardiorrespiratória, sendo então enviado o primeiro meio livre.

O presidente do STEPH, Rui Lázaro, explicou que “provavelmente [o novo sistema] contribuiu, porque, consoante a prioridade atribuída, poderia ser enviado o meio até 60 minutos. Se o sistema não estivesse implementado, a procura de uma ambulância teria sido imediata”. Lázaro alertou ainda que desde o início do novo sistema o sindicato tem recebido diariamente denúncias de atrasos que ultrapassam os tempos previstos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.