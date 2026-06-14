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Um homem morreu este domingo após ter sido atropelado por um comboio na estação ferroviária de Caxarias, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, citada pela SIC Notícias, o alerta para a ocorrência foi dado às 15h31. Para o local foram mobilizados 16 operacionais, apoiados por sete viaturas dos bombeiros, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O óbito foi declarado no local.

Na sequência do acidente, a circulação ferroviária na Linha do Norte ficou condicionada entre as estações de Chão de Maçãs e Caxarias.

Fonte da Infraestruturas de Portugal indicou que os comboios estão a circular apenas pela via ascendente naquele troço, enquanto decorrem as operações relacionadas com a ocorrência.

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