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Segundo a polícia de Queensland, a vítima foi mordida perto de Kennedy Shoal, um recife situado a cerca de 45 quilómetros da costa, e foi depois transportada para terra.

À chegada, o homem foi assistido por uma ambulância, mas acabou por morrer pouco depois. As autoridades não divulgaram a identidade da vítima.

De acordo com a imprensa local, as praias da zona foram encerradas enquanto decorre uma avaliação das condições de segurança. Segundo a Al Jazeera, este é o segundo ataque mortal de tubarão registado na Austrália em pouco mais de uma semana.

No passado dia 16 de maio, um homem de 38 anos morreu depois de ter sido atacado por um tubarão ao largo de Perth, na costa oeste do país.