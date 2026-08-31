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Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP), citado pela SIC Notícias, o homem foi intercetado por elementos do aeroporto e entregue à autoridade. Foi identificado, assistido pelo INEM e transportado para uma unidade hospitalar para avaliação médica.

A PSP indicou ainda que não houve necessidade de interromper o espaço aéreo e que o caso vai ser remetido para o Ministério Público.

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