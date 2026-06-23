Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento de Trânsito de São João da Madeira, identificou um homem, de 45 anos, pela prática de falsificação de documentos.

A identificação ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária aleatória, durante a qual foi abordada uma viatura cujo semi-reboque apresentava chapas de matrícula que não correspondiam ao número VIN do veículo, o código de identificação universal de um veículo, composto por 17 caracteres alfanuméricos.

No decorrer das diligências policiais, os militares da GNR apuraram que a viatura circulava com chapas de matrícula que não pertenciam ao veículo em causa. Da ação resultou ainda a apreensão da matrícula falsa, registada em Portugal e colocada num veículo igualmente registado em território nacional.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.