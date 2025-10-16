Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sobre o indivíduo pendia um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de oito anos e seis meses, relacionada com crimes de violência doméstica e abuso sexual de menor.

A detenção ocorreu no decurso de uma operação policial destinada ao cumprimento do mandado. Durante a ação, o homem tentou identificar-se como outra pessoa, sendo-lhe apreendidos diversos documentos de identificação falsos, configurando ainda crimes de falsificação e contrafação de documento.

Os factos relacionados com a falsificação de documentos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Évora. Já o cumprimento da pena de prisão efetiva foi assegurado com o encaminhamento do detido para o Estabelecimento Prisional de Évora, sendo os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.

