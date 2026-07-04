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De acordo com a Polícia Judiciária, os factos ocorreram no dia 16 de junho, pelas 14h00, em plena via pública, na Baixa da Banheira, no concelho da Moita.

Segundo a investigação, o suspeito terá perseguido um homem de 27 anos, familiar de outro indivíduo com quem se tinha desentendido alguns dias antes. Após alcançar a vítima, alegadamente atacou-a com um canivete, desferindo-lhe um golpe na zona cervical.

A vítima sofreu ferimentos que a colocaram em perigo de vida e ficou imediatamente paralisada dos membros inferiores.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.