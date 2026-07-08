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O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, deteve um homem de 31 anos, suspeito de ter disparado contra polícias durante uma perseguição apeada na Amadora.

Segundo a PSP, a intervenção policial teve origem numa denúncia apresentada por uma mulher que se encontrava num parque da Amadora com os seus filhos menores. A vítima terá sido ameaçada por um homem seu conhecido, que empunhava uma arma de fogo e chegou a apontar a pistola a uma das crianças, de três anos.

Após o alerta, elementos da Esquadra de Investigação Criminal da Amadora deslocaram-se de imediato ao local. Com base na descrição física e da roupa do suspeito, os agentes localizaram-no numa rua próxima.

Ao aperceber-se da presença policial, o homem colocou-se em fuga a pé, sendo perseguido pelos agentes. Durante a perseguição, terá virado para trás, apontado a arma aos polícias que o seguiam e efetuado um disparo na direção destes. Depois, continuou em fuga e conseguiu mesmo escapar nesse momento.

Os agentes recorreram às armas de serviço e mandaram alguns disparos para o ar. No entanto, devido à presença de vários transeuntes no jardim, incluindo crianças, não dispararam na direção do suspeito por considerarem existir risco de atingir terceiros.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local para realizar a inspeção judiciária, tendo recuperado um invólucro correspondente ao disparo efetuado pelo suspeito, de calibre 6,35 milímetros.

Já pelas 01h30, o homem foi localizado escondido na casa da companheira, onde foi intercetado pela PSP. Na sequência das diligências de investigação, as autoridades reuniram indícios da prática dos factos e procederam à sua detenção fora de flagrante delito, ao abrigo de um mandado de detenção emitido por autoridade de polícia criminal.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal determinado a aplicação da medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

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