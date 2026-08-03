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A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 1 de agosto, um homem de nacionalidade portuguesa, de 28 anos, em flagrante delito, pela alegada prática de um crime de violência doméstica contra a companheira, de 26 anos.

Segundo o Comando Distrital de Leiria da PSP, no momento da ocorrência a vítima encontrava-se acompanhada pelo filho do casal, de apenas dois anos de idade.

De acordo com a polícia, um agente que se encontrava de serviço no interior da Esquadra de Leiria apercebeu-se de uma altercação no exterior das instalações e deslocou-se de imediato ao local. Aí, encontrou um homem ensanguentado a desferir murros no para-brisas de uma viatura onde se encontravam a vítima e a criança.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém em risco, denuncie.

Ligue 800 202 148 (Linha Nacional de Emergência Social - gratuita e disponível 24h).

Em caso de emergência, ligue 112.

O agente interveio de imediato, contando com o apoio de mais dois polícias. Ainda segundo a PSP, o suspeito ofereceu forte resistência à atuação policial e tentou colocar-se em fuga, mas acabou por ser algemado e transportado sob detenção para a Esquadra de Leiria.

A PSP informa ainda que o detido, motorista de profissão e atualmente desempregado, é reincidente na prática de crimes da mesma natureza. O homem ficou nas celas de detenção do Comando Distrital de Leiria e será presente a audiência de julgamento esta segunda-feira, 3 de agosto, para aplicação da respetiva medida de coação.

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