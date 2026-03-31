Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Beja, através do Posto Territorial de Colos, deteve no passado dia 28 de março um homem de 49 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Odemira.

A detenção ocorreu no âmbito de uma ação de policiamento levada a cabo pelo Destacamento Territorial de Odemira, durante a qual os militares da Guarda abordaram uma viatura cujo condutor apresentava "sinais de nervosismo e um comportamento considerado suspeito".

Na sequência da abordagem, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao indivíduo e uma busca sumária ao veículo, tendo os militares verificado que o suspeito se encontrava na posse de substâncias ilícitas. As diligências prosseguiram com uma busca domiciliária.

Da operação resultou a apreensão de 515 doses de haxixe, 104 doses de cocaína, uma arma de fogo, 44 munições, três telemóveis e uma balança digital de precisão.

O suspeito foi detido e será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Odemira.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.