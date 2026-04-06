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A detenção ocorreu no âmbito de uma ação de patrulhamento, quando os militares abordaram um veículo de onde emanava um forte odor a produto estupefaciente. Na sequência da abordagem, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca sumária ao veículo, tendo sido encontradas 81 doses de canábis na sua posse.

No seguimento das diligências policiais, foi ainda efetuada uma busca domiciliária, que resultou na apreensão de 8 800 euros em numerário, 2 770 doses de canábis, uma balança digital e um telemóvel.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia 4 de abril, no Tribunal Judicial de Caldas da Rainha, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha.

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