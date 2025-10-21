Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve ontem, fora de flagrante delito, o presumível autor de um incêndio florestal ocorrido em Figueira de Castelo Rodrigo durante o mês de outubro.

O detido, um homem de 58 anos, terá ateado o fogo com recurso a chama direta em formações vegetais de silvas, alegadamente com o objetivo de limpar terrenos e renovar pastos. A situação ocorreu em condições meteorológicas favoráveis à propagação do incêndio, quando o risco era considerado muito elevado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O incêndio ameaçou uma vasta mancha florestal, áreas de pastagem e agrícolas, bem como bens de elevado valor, incluindo armazéns e habitações na povoação de Vilar Amargo. A ação criminosa só não provocou danos maiores devido à deteção atempada e à intervenção imediata de populares e do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. O inquérito é conduzido pelo Ministério Público da Guarda.

