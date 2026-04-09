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De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 5.ª Divisão Policial, a detenção ocorreu no âmbito de ações de prevenção e combate à criminalidade, após a sinalização de um furto de portadas de janelas de uma residência particular. O suspeito foi rapidamente localizado pelos agentes que acorreram ao local, tendo o proprietário formalizado a respetiva denúncia.

A intervenção policial surge na sequência de várias ocorrências semelhantes registadas recentemente nas freguesias do Beato e da Penha de França, que motivaram a atenção das autoridades devido à frequência dos casos e ao impacto no sentimento de segurança da população.

No decurso das diligências, a PSP apurou que o detido já estava referenciado pela prática reiterada deste tipo de ilícitos nas mesmas zonas. Foi ainda identificado um presumível recetador, encontrado na posse de duas portadas provenientes de um furto ocorrido momentos antes, tendo sido constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

As portadas foram apreendidas e posteriormente restituídas aos seus legítimos proprietários.

O suspeito foi presente à autoridade judiciária competente, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais.

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